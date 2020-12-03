Российские ученые создали новый метод лечения роговицы глаза

Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) и Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ) создали новый метод лечения тяжелого заболевания роговицы глаза. Они занимаются разработкой более эффективных имплантов на основе стволовых клеток.

Речь идет о буллезной кератопатии. Это опасное заболевание глаз, которое приводит к потере зрения. Такие последствия вызывает дефект внутреннего слоя роговицы. Лечат ее с помощью барьерной кератопластики.

«Мы впервые применили в кератопластике биоразлагаемые имплантаты из полимолочной кислоты. Согласно предварительным результатам, пленки из этого материала позволяют эффективно доставить стволовые клетки на поврежденный участок роговицы», — передает РИА «Новости» слова ассистента кафедры офтальмологии СибГМУ Екатерины Филипповой.

Она отметила, что применение таких имплантов делает хирургическую процедуру менее травмоопасной и не требует повторного вмешательства для их удаления из глаза. Эксперты уже провели эксперимент и выяснили, что имплант рассасывается за полгода, а уже через месяц восстанавливается нормальная функция роговицы.

Ранее ученые нашли способ поддержать иммунитет у онкобольных, пишет Ura.ru. Они изобрели микрочастицы, которые помогут бороться с раком за счет естественного иммунитета человека.