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    03 декабря 2020, 08:10

    Российские ученые создали новый метод лечения роговицы глаза

    Анастасия Калинина

    Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) и Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ) создали новый метод лечения тяжелого заболевания роговицы глаза. Они занимаются разработкой более эффективных имплантов на основе стволовых клеток.
    Российские ученые создали новый метод лечения роговицы глаза

    Речь идет о буллезной кератопатии. Это опасное заболевание глаз, которое приводит к потере зрения. Такие последствия вызывает дефект внутреннего слоя роговицы. Лечат ее с помощью барьерной кератопластики.

    «Мы впервые применили в кератопластике биоразлагаемые имплантаты из полимолочной кислоты. Согласно предварительным результатам, пленки из этого материала позволяют эффективно доставить стволовые клетки на поврежденный участок роговицы», — передает РИА «Новости» слова ассистента кафедры офтальмологии СибГМУ Екатерины Филипповой.

    Она отметила, что применение таких имплантов делает хирургическую процедуру менее травмоопасной и не требует повторного вмешательства для их удаления из глаза. Эксперты уже провели эксперимент и выяснили, что имплант рассасывается за полгода, а уже через месяц восстанавливается нормальная функция роговицы.

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