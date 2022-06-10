Российские ученые создадут «умное» лекарство от рака

В НИУ МИЭТ занялись разработкой препарата против рака легкого. Российские ученые в сотрудничестве с коллегами из Польши планируют создать средство для эффективного лечения без серьезных побочных эффектов.

Инновационный препарат, написали «Известия», не будет разрушать здоровые клетки. Сейчас для лечения онкологических заболеваний применяют средства на основе цисплатина. Они способны замедлить и прекратить рост раковых клеток, но вместе с этим уничтожают и не пораженные. На общем состоянии организма пациента процесс сказывается негативно.

Ученым удалось синтезировать соединение с высокой противоопухолевой активностью. На его основе и создадут новое лекарство. Токсичным оно окажется только для клеток рака, а из организма выведется без негативных последствий.

Пораженные клетки препарат будет находить при помощи технологии «умной» доставки. В ней используют так называемые адресные молекулы.

Рак легкого считается самым распространенным видом онкологических заболеваний у мужчин. В 2020 году в мире от него скончались 1,8 миллиона пациентов. В России ежегодно выявляют свыше 62 тысяч. новых случаев заболевания, из них на ранней стадии — только 30%.