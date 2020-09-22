Российские ученые решили исследовать вакцину от COVID-19 на онкобольных
«Мы сейчас планируем, уже пишем протокол для онкологических больных», — передает РИА «Новости» слова Гинцбурга.
Помимо этого, эксперт рассказал, что ни у кого из привитых препаратом «Спутник V» нет аллергической реакции, сообщает агенство. Речь идет о добровольцах, принявших участие в первой и второй фазе испытаний, а также о 2,5 тысячи москвичей.
Отечественная вакцина является первой в мире зарегистрированным препаратом от коронавируса. Ранее Роспотребнадзор сообщил, что предварительно 15 октября будет зарегистрирована новая вакцина «Вектор». После этой процедуры начнутся испытания. Исследовать препарат будут на добровольцах старше 60 лет с хроническими заболеваниями.
Ранее в НИЦ Гамалеи назвали срок, за который Россия покончит с COVID-19. По мнению экспертов, если вакцинация населения пройдет по плану, то к ноябрю 2021 года инфекция пойдет на спад.