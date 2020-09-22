Российские ученые решили исследовать вакцину от COVID-19 на онкобольных

Ученые из центра Гамалеи начали разработку протокола исследования вакцины «Спутник V» от коронавируса на онкобольных пациентах. Об этом заявил директор центра Александр Гинцбург.

«Мы сейчас планируем, уже пишем протокол для онкологических больных», — передает РИА «Новости» слова Гинцбурга.

Помимо этого, эксперт рассказал, что ни у кого из привитых препаратом «Спутник V» нет аллергической реакции, сообщает агенство. Речь идет о добровольцах, принявших участие в первой и второй фазе испытаний, а также о 2,5 тысячи москвичей.

Отечественная вакцина является первой в мире зарегистрированным препаратом от коронавируса. Ранее Роспотребнадзор сообщил, что предварительно 15 октября будет зарегистрирована новая вакцина «Вектор». После этой процедуры начнутся испытания. Исследовать препарат будут на добровольцах старше 60 лет с хроническими заболеваниями.

Ранее в НИЦ Гамалеи назвали срок, за который Россия покончит с COVID-19. По мнению экспертов, если вакцинация населения пройдет по плану, то к ноябрю 2021 года инфекция пойдет на спад.