Российские ученые разработали прототипы вакцин против COVID-19
По словам Скворцовой, вакцины были получены специалистами ФМБА методом генной инженерии, на основе рекомбинантных (созданных в лаборатории) белков. На каждом из белков есть эпитопы — места связывания с вирусом, пояснила руководитель агентства в эфире Первого канала.
Из семи прототипов ученые выберут самый эффективный. Сначала проверка проводится в режиме компьютерного моделирования, а с 30 марта, по словам Скворцовой, «она переходит уже на площадку Центра микробиологии министерства обороны».
По ее оценке, готовую к применению прививку от коронавируса можно будет ждать в России не ранее, чем через 11 месяцев. То есть к февралю 2021 года.
После доклинических исследований вакцину планируют дорабатывать в Институте вакцин и сывороток ФМБА в Санкт-Петербурге.