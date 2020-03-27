Российские ученые разработали прототипы вакцин против COVID-19

В России разработали семь прототипов вакцины для борьбы с коронавирусом. Об этом заявила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), бывший министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

По словам Скворцовой, вакцины были получены специалистами ФМБА методом генной инженерии, на основе рекомбинантных (созданных в лаборатории) белков. На каждом из белков есть эпитопы — места связывания с вирусом, пояснила руководитель агентства в эфире Первого канала.

Из семи прототипов ученые выберут самый эффективный. Сначала проверка проводится в режиме компьютерного моделирования, а с 30 марта, по словам Скворцовой, «она переходит уже на площадку Центра микробиологии министерства обороны».

По ее оценке, готовую к применению прививку от коронавируса можно будет ждать в России не ранее, чем через 11 месяцев. То есть к февралю 2021 года.

После доклинических исследований вакцину планируют дорабатывать в Институте вакцин и сывороток ФМБА в Санкт-Петербурге.