Российские ученые разработают вирусы для борьбы с раком

Специалисты научно-технологического университета «Сириус» начали работать над особенными вирусами, которые смогут бороться с онкологическими клетками в организме человека. Об инновационных исследованиях научный руководитель направления «Генная терапия» университета Александр Карабельский рассказал ТАСС.

Разрабатываемые микроорганизмы смогут противостоять клеткам глиобластомы или меланомы, размножаясь в них и постепенно их уничтожая. Сам вирус при этом будет распространять вокруг себя раковые антигены, которые затронут и отдаленные метастазы.

«У нас несколько приоритетных мишеней для виротерапии. В первую очередь это глиобластомы, рак головы и шеи и меланома. По каждому типу рака в работе несколько клеточных моделей, на которых проходит тестирование онколитических вирусов», — поделился Карабельский процессом создания необычного лекарства.

Он добавил, что такие вирусы будут еще и дополнительно усилены иммунитетом. К первым доклиническим тестированиям нового препарата ученые запланировали приступить уже в следующем году, а к клиническим опытам перейти примерно через пять лет.

Научный сотрудник направления «Генная терапия» Александр Малоголовкин разъяснил, что вирус, на платформе которого проводятся исследования, неопасен для организма человека.

«Мы стараемся максимально обезопасить эту платформу для пациентов и протестировать наиболее эффективные комбинации вирусов и иммунотерапии. Можно получить онколитический вирус с измененными свойствами под определенный тип опухоли», — уточнил ученый.