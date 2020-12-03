Российские ученые рассказали об испытаниях антиковидной вакцины для животных

Советник руководителя Россельхознадзора Юлия Мелано сообщила о начале третьего этапа испытаний вакцины от коронавируса для животных. Этот препарат будет полезен для видов, восприимчивых к вирусу. Речь идет о семействе кошачьих и куницеобразных, а также о собаках и других животных.

«На сегодняшний день мы перешли к третьему этапу испытаний. В сентябре был изготовлен сам препарат и проведены узкого рода исследования на 40 кошках и 40 собаках. <…> Животные чувствовали себя хорошо <…> не было выявлено каких-либо негативных реакций в месте укола вакцины», — передает сайт телеканала «Звезда» ее слова.

Она также добавила, что проведенные дополнительные исследования показали эффективность препарата и готовность к работе на широких испытаниях. В настоящее время специалисты исследуют норок и хорьков. Препарат будет выпущен только после того, как докажет свою безопасность по отношению к животным. Мелано обратила внимание, что аналогий с вакциной для людей во время разработки не проводилось.

Накануне Владимир Путин поручил начать в стране массовую вакцинацию от коронавируса уже на следующей неделе. Прививки будут бесплатными и добровольными.