Российские ученые рассказали об испытаниях антиковидной вакцины для животных
«На сегодняшний день мы перешли к третьему этапу испытаний. В сентябре был изготовлен сам препарат и проведены узкого рода исследования на 40 кошках и 40 собаках. <…> Животные чувствовали себя хорошо <…> не было выявлено каких-либо негативных реакций в месте укола вакцины», — передает сайт телеканала «Звезда» ее слова.
Она также добавила, что проведенные дополнительные исследования показали эффективность препарата и готовность к работе на широких испытаниях. В настоящее время специалисты исследуют норок и хорьков. Препарат будет выпущен только после того, как докажет свою безопасность по отношению к животным. Мелано обратила внимание, что аналогий с вакциной для людей во время разработки не проводилось.
Накануне Владимир Путин поручил начать в стране массовую вакцинацию от коронавируса уже на следующей неделе. Прививки будут бесплатными и добровольными.