Российские ученые опровергли мнение о влиянии вакцины от COVID-19 на ДНК

Доктор медицинских наук Антон Ершов и молекулярный биолог Максим Скулачев опровергли мнение о том, что вакцина от COVID-19 может повлиять на ДНК, написал сайт RT.

«В принципе, любая из вакцин не имеет ни одного инструмента, который мог бы повлиять на ДНК наше либо нашего потомства», — пояснил Ершов.

Специалист отметил, что средств профилактики коронавирусной инфекции кроме вакцины в скором времени не появится. Скулачев добавил, что прививаться нужно и тем, кто имеет сильный иммунитет. По его словам, тяжелая форма COVID-19 развивается как реакция организма на вирус.

«Людей, которые скончались от COVID-19, убил собственный иммунитет», — подчеркнул ученый.

Он посоветовал людям, которые еще не переболели коронавирусной инфекцией, обязательно пройти процедуру вакцинации.

Ранее сообщалось, что работодатель не имеет права отстранять сотрудника, если он отказался делать прививку от коронавируса. Закон работает, когда в стране нет осложненной эпидемиологической обстановки. Если труд связан с высоким риском заражения, и вакцинация требуется в обязательном порядке, работодатель может отказать в приеме на работу или отстранить.