Российские ученые научились находить скрытые последствия ковида | 360°

Здоровье 29 сентября 2022, 05:04 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Российские ученые научились находить скрытые последствия ковида Ученые Тюменского медицинского университета научились находить скрытые последствия ковида Unsplash

Читать 360tv в

Ученые Тюменского медицинского университета (ТМУ) научились выявлять скрытые осложнения после ковида. Специалисты теперь могут узнать, как коронавирус сказывается на работе сосудистой системы.

Во время исследований ученые выяснили, что чаще всего при ковиде происходит изменение нейрогуморальной регуляции сосудов. Это приводит к риску сбивки общих адаптационных реакций организма. Специалисты следили за состояние здоровья представителей разных возрастных групп, переболевших ковидом.

Реклама

«Выяснилось, что у 30% студентов после легкого протекания болезни присутствуют нарушения функционирования микрососудов. А у людей старше 60 лет данные осложнения зафиксированы в 60% случаев. Основная опасность выявленных последствий в изменении внутренних реакций на физическую активность и резкие перепады температуры», — привело РИА «Новости» слова завкафедрой медицинской профилактики и реабилитации ТМУ Елены Туровининой.

Реклама

Она пояснила, что при таких осложнениях у человека увеличивается риск тромбоза при занятиях спортом. В конечном итоге все может закончиться летальным исходом. Для диагностики тюменские ученые используют аппарат оптического неинвазивного зондирования тканей лазерным излучением. Раньше его применяли только на МКС, а теперь впервые используют в практическом здравоохранении.

0 0 0 0 0 0