Российские ученые научились быстро распознавать коронавирус. Лаборатория для этого не нужна

Коронавирус можно будет выявить без лабораторного оборудования. Российские ученые разработали прототип специальной портативной тест-системы. С ее помощью COVID-19 определяется быстро и довольно просто.

Прототип создали ученые Института химической биологии и фундаментальной медицины (ИХБФМ СО РАН), сообщило РИА «Новости».

Специалисты пояснили, что тест показывает наличие или отсутствие генетического материала вируса во взятом у человека образце.

Работает тест-система более надежно, чем традиционные исследования ПЦР. При исследовании поддерживается постоянная температура 60-65 градусов, благодаря чему не нужно дорогостоящее оборудование. Определить результат можно даже визуально — цвет раствора в пробирке изменится.

Чтобы сделать анализ, у человека берут мазок из носа или рта. Генетический материал вируса COVID-19 выявят, если он действительно есть, примерно за 40 минут.

В ИХБФМ СО РАН полагают, что в будущем методику будут использовать для экспресс-диагностики. Для этого не нужны специальные лаборатории, и анализы можно делать в том числе в терминале аэропорта.

Разработчики хотят автоматизировать анализ. Для этого они объединят все процессы после взятия мазка в микроустройство, которое будет одноразовым. Технологию, заметили в институте, реально адаптировать и для «более привычных» вирусов. Например, диагностировать с ее помощью грипп.

Вспышка нового коронавируса произошла в Китае в декабре 2019 года. Сейчас число заразившихся превышает 88 тысяч человек. Жертвами инфекции стал 3041 пациент. В России над созданием вакцины от СOVID-19 работают сотрудники Санкт-Петербургского научно-исследовательского института вакцин и сывороток ФМБА.