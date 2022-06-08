Российские ученые нашли уникальный способ лечения онкобольных

Ученые Южного Федерального университета изобрели уникальны метод лечения больных с онкологией. Они стали использовать против рака рентгеновскую фотодинамическую терапию.

Специалистам удалось усовершенствовать фотодинамическую терапию (ФДТ) рака. Методика заключается в том, что ткань с раковыми клетками обрабатывается веществом с фотосенсибилизаторами. Ученые воздействуют на эти препараты лучами с длиной волны 600–800 нанометров и уничтожают их.

Этот способ сейчас успешно применяется при лечении рака кожи, но он не подходит для борьбы с опухолями внутри организма. Специалисты решили заменить лучи видимого света на рентгеновские, так как они могут работать на глубине.

«Рентгеновская ФДТ сейчас находится на стадии исследования во всем мире. Лечение раковых клеток происходит за счет образования под действием излучения на некоторые материалы (фотосенсибилизаторы) активных форм кислорода», — пояснила «Известиям» заведующая Международной исследовательской лабораторией функциональных наноматериалов МИИ ИМ ЮФУ Елизавета Муханова.

Она отметила, что новый метод пока тестируется, но уже понятно, что с его помощью можно прицельно и точно осуществить локальное лечение.