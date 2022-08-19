Российские ученые нашли способ упростить диагностику проблем с печенью

Скрытой эпидемией во всех экономически развитых странах является неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП). Российские ученые из НИЦ «Курчатовский институт» разрабатывают новый метод диагностики этого недуга.

Как сообщили «Известия», для этого ученые изучают специфические биомаркеры, которые говорят о патологии. Исследования проводят на крысах. За счет увеличения количества глюкозы в рационе у них искусственно вызывают эту болезнь.

Важность этой работы обусловлена проблематичностью своевременной постановки диагноза НАЖБП. Сложности с выявлением болезни связаны с тем, что у органа нет нервных окончаний, пояснили эксперты. Больной не чувствует боли, а потому не обращается к врачу.

Набор специфических маркеров позволил бы обнаружить патологию по ежегодному анализу крови, который люди сдают во время обычного медицинского осмотра, отметили специалисты. Сегодня для диагностики НАЖБП обычно требуются УЗИ и биопсия, но на них пациентов без жалоб вряд ли направят.

Ранее в августе ГНЦ «Вектор» направил заявку на регистрацию препарата-пионера против оспы НИОХ-14. Намечено, что клинические испытания займут не менее двух лет. Препарат будут выпускать в капсулах по 200 миллиграммов.