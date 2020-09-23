Российские ученые нашли революционный природный антибиотик

Ученые Тюменского государственного университета (ТюмГУ) вместе с коллегами из других российских НИИ первыми в мире обнаружили универсальный природный антибиотик. Найденное вещество поможет бороться с большим число инфекционных заболеваний у человека и животных, которые вызывают грибы и бактерии.

Об этом сообщили авторы открытия в журнале Applied Biochemistry and Microbiology.

Специалисты из ТюмГУ показали уникальную способность пептида эмерициллипсина А, которые выделяется из алкалофильного мицеллиального гриба Emericellopsis alkalina. Эксперты отметили, что вещество подавляет у бактерий возможность к образованию биопленок. Благодаря этому действие патогенов к антибиотикам сходит на нет.

Исследовали заявили, что главная терапевтическая особенность вещества — универсальность воздействия. Перед эмерициллипсином А беззащитны MDR-, XDR-формы бактерий, а также почти любые патогенные эукариоты. Среди них — дрожжи и мицеллиальные грибы.

«Эмерициллипсин А действует на эукариоты и прокариоты за счет разных молекулярных механизмов. Эукариоты — грибы и опухолевые клетки — погибают за счет разрушения пептидом их клеточной мембраны, а вирулентность прокариот подавляется за счет предотвращения образования биопленок», — сказал РИА «Новости» старший научный сотрудник лаборатории антимикробной резистентности X-BIO ТюмГУ Евгений Рогожин.

Эмерициллипсин А позволит бороться с опухолями, различными грибными и бактериальными инфекциями. Ученые считают, что вещество может быть как отдельным лечебным средством, так и войти в состав препаратов.

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