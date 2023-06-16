Здоровье 16 июня 2023, 00:26 Российские ученые нашли новый вирус, который передается от клещей Ученые Роспотребнадзора обнаружили новый передающийся от клещей вирус РИА «Новости»

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Исследователи из Роспотребнадзора нашли новую болезнь, которая передается человеку от клещей. Об этом сообщил врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с изданием «Вечерняя Москва».

По его словам — это вирус Хасеки. Близкородственные инфекции такой группы встречались в разных частях света, в том числе и во Владивостоке. Однако больше всего ученые заинтересовались четырьмя пациентами, заболевшими новым вирусом.

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«У них одновременно были выявлены сторонние инфекции, которые обычно передаются клещами (анаплазма, энцефалит)», — сказал врач.

Эксперт объяснил, что в Европе заболевание распространено в районе Словакии, Африки и Карибского бассейна. Передается оно не только через кровососущих паразитов. Клещи служат неким резервуаром для Хасеки, однако вирус может быть в птицах и летучих мышах. В теплый сезон эти животные мигрируют и приносят с собой новые болезни.

Иммунолог назвал симптомы вируса:

Повышенная температура от трех до пяти дней;

Боль в горле;

Кашель;

Насмок;

Слабость.

Специального лечения против Хасеки еще не открыли, но заболевание проходит спокойно. Медики рекомендуют принимать жаропонижающие средства для борьбы с вирусом.

Ранее стало известно о заражении неизвестным патогеном более 100 человек в Таиланде. По мнению врачей, источник заболевания попал в общую питьевую воду.