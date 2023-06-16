16 июня 2023, 00:26
Российские ученые нашли новый вирус, который передается от клещей
Ученые Роспотребнадзора обнаружили новый передающийся от клещей вирус
Исследователи из Роспотребнадзора нашли новую болезнь, которая передается человеку от клещей. Об этом сообщил врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с изданием «Вечерняя Москва».
По его словам — это вирус Хасеки. Близкородственные инфекции такой группы встречались в разных частях света, в том числе и во Владивостоке. Однако больше всего ученые заинтересовались четырьмя пациентами, заболевшими новым вирусом.
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«У них одновременно были выявлены сторонние инфекции, которые обычно передаются клещами (анаплазма, энцефалит)», — сказал врач.
Эксперт объяснил, что в Европе заболевание распространено в районе Словакии, Африки и Карибского бассейна. Передается оно не только через кровососущих паразитов. Клещи служат неким резервуаром для Хасеки, однако вирус может быть в птицах и летучих мышах. В теплый сезон эти животные мигрируют и приносят с собой новые болезни.
Иммунолог назвал симптомы вируса:
- Повышенная температура от трех до пяти дней;
- Боль в горле;
- Кашель;
- Насмок;
- Слабость.
Специального лечения против Хасеки еще не открыли, но заболевание проходит спокойно. Медики рекомендуют принимать жаропонижающие средства для борьбы с вирусом.
Ранее стало известно о заражении неизвестным патогеном более 100 человек в Таиланде. По мнению врачей, источник заболевания попал в общую питьевую воду.
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