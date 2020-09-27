Российские ученые нашли новый способ лечения COVID-19

COVID-19 можно лечить тем же способом, что и отравление гемолитическими ядами. Это открытие сделано на основе гипотезы китайских коллег из Сычуаньского университета науки и техники и университета Ибин. Там считают, что коронавирус обладает гемотоксическим действием.

Новая инфекция воздействует на клетки иммунной системы так, что из молекул гемоглобина вытесняется атом двухвалентного железа. Он попадает в кровь, после чего повреждает клетки сосудов и способствует образованию тромбов. Все это приводит к полиорганному поражению — наступает капиллярная утечка, поток кислорода в тканях уменьшается.

Те же самые симптомы заметны при тяжелом отравлении гемолитическими ядами. Именно по этой причине ученые предложили использовать в терапии методы и препараты, которые применяются при детоксикации организма.

Если это подтвердится, с коронавирусом можно будет бороться путем очищения организма от свободного железа. Принцип детоксикации подразумевает связывание метала с другими веществами, чтобы убить его активность.

За последние сутки коронавирус выявили у 7867 россиян, из них 2016 — в Москве, написало ИА Nation News. Также, по последним данным, в стране выздоровели 3068 человек, умерли — 99.

Прививку от коронавируса поставили уже около трех тысяч москвичей. Все они чувствуют себя хорошо.