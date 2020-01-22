Российские ученые начали создание вакцины от коронавируса

По мнению ученых, это важная задача, потому что вирус непредсказуем. Замглавы Минздрава Сергей Краевой сообщил, что работы над созданием вакцины уже ведутся при помощи китайских коллег. Они предоставляют биологические материалы, необходимые для разработки.

По словам замдиректора Центра стратегического планирования Минздрава Германа Шипулина, «сделать вакцину будет не очень сложно, потому что вирус консервативный».

Также он рассказал, что устойчивость к вирусу зависит от генетики российского населения. Предсказать восприимчивость граждан к заболеванию — невозможно.

Основная сложность в разработке вакцины — изменчивость РНК-вирусов, разновидностью которых является коронавирус. Проще говоря, созданная вакцина может работать не во всех случаях.