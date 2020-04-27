Российские ученые изобрели мощный антисептик

Исследователи уже подали заявку на патент.

Изо-октенидин, изобретенный учеными, является полным структурным аналогом октенидина дигидрохлорида, проявляющего высокую бактерицидную, фунгицидную и вирулицидную активность. По итогам предварительных испытаний, средство лучше своих аналогов.

Новый антисептик способен растворяться в воде. Он гораздо дешевле своих предшественников, написал «Царьград».

«Разработанный аналог может служить основой для создания новых высокоэффективных антибактериальных отечественных препаратов для лечения заболеваний слизистых, отвечающих современным мировым стандартам. Кроме того, изо-октенидин имеет высокий потенциал применения в виде самостоятельной дезинфекционной субстанции для быстрого обеззараживания рук персонала медицинских, школьных и дошкольных учреждений, дезинфекции медицинских инструментов и оборудования, для бытового применения», — заявили в пресс-службе Минобрнауки России.