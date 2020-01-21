Российские специалисты усомнились в безопасности предложенного в США внутривенного введения вакцины БЦЖ

Иммунолог, заведующий лабораторией ГУ НИИ вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова РАМН, Михаил Костинов объяснил, что внутривенный путь может стать причиной быстрого развития инфекции.

«При введении вакцины непосредственно в кровь и активном распространении по организму, последствия непредсказуемы», — подчеркнул эксперт.

Костинов напомнил, что в вакцине используются ослабленные живые бактерии. Для людей с нормальным иммунным ответом они безопасны. Однако, например, для людей с ВИЧ это может быть опасно.

Также он отметил, что при нарушении производства либо хранения вакцины после внутривенного введения возможен даже летальный исход.

«Подобные испытания на животных ничего не доказывают, — заявил иммунолог. — От животных до человека сотни вакцин прошли испытания. Но на сегодня нет достойных аналогов БЦЖ. Пока она свое дело делает».

Член НТС, академик РАМН, академик-секретарь отделения профилактической медицины РАМН, директор ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев предложил американским ученым испытать внутривенную вакцину на собственных детях, если они уверены в ее безопасности.

«Мы, выпуская вакцины, испытываем их на себе и своих детях. Я не видел убедительных результатов, доказывающих эффективность внутривенного введения», — подчеркнул он.

Зверев также отметил, что разработки новой вакцины ведутся во многих странах, в том числе и в России.

Руководитель и участник разработок новых вакцин генетик Виталий Даниленко признал, что сейчас некоторые группы населения не защищены от туберкулеза.

«У нас растет число ВИЧ-позитивных. Причем не так, как в Европе, а почти с той же скоростью, как раньше в Африке. <…> Без новой вакцины миллионы россиян заразятся туберкулезом», — заявил Даниленко.

По словам генетика, при разработках часто не учитываются различия местных штаммов бактерии.

«Работая в рамках БРИКС вместе с коллегами из КНР и ЮАР, мы поняли ключевую ошибку в подходе мировой генной инженерии: нужно было конструировать вакцину, основываясь на особенностях различных групп населения. И учитывать, что в разных регионах циркулируют свои мутантные штаммы», — объяснил Даниленко.