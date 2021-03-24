Российские специалисты научили искусственный интеллект выявлять рак кожи

Ученые Приволжского исследовательского медицинского университета разработали новую систему профилактики онкологических заболеваний кожи. Речь идет о специальной нейросети, сообщил канал ОТР.

Алгоритмы анализируют изображение родинок. Искусственный интеллект обучается по фотографиям, которые прошли проверку врачами. Снимки попадают в базу, после чего система выявляет специфику конкретных изображений.

Уточняется, что нейросеть помогает врачам диагностировать меланому на ранних стадиях. Пациент, которого беспокоят родинки на теле, может получить экспресс-консультацию в Сети через специальное приложение. Необходимо загрузить снимок, и алгоритм ответит пользователю рекомендацией.