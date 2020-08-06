Российские школьники стали чаще страдать ожирением

В исследовании участвовали 25 тысяч 12-летних школьников из Алтайского края. В этом возрасте у учеников в организме происходит гормональный взрыв. В итоге у более чем 23% учеников нашлись признаки ожирения. А приблизительно у такого же количества подростков заметили повышенный уровень холестерина.

«Все привыкли, что болезни зарождаются после 40 лет, если вы будете вести неправильный образ жизни, неправильно питаться. Но эти исследования показали, что реально все нарушения наступают уже в детстве», — обратил внимание Елыкомов.

Он предложил использовать в качестве профилактики заболеваний, к которым может привести чрезмерное употребление фастфуда, еще и усиленную просветительскую работу среди школьников. Например, можно внедрить в массы опыт алтайских медиков. Врачи ездят по образовательным учреждениям и проводят уроки здорового питания. Медики надевают на детей тяжелые жилеты. Таким образом они показывают, что будет при увеличении массы тела на 25%.

Ранее диетолог призвал тех, кто страдает ожирением, обратиться к специалисту. Диеты помогут добиться снижения веса только здоровым людям.