Российские санатории подготовили курсы восстановления после COVID-19

Программы реабилитации для переболевших коронавирусной инфекцией подготовили около 20% российских санаториев. Об этом рассказал медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья Михаил Данилов.

Курсы восстановления после COVID-19 были подготовлены санаториями с учетом рекомендаций Минздрава РФ, подчеркнул специалист. Планируется, что к лету количество здравниц с программами реабилитации после коронавирусной инфекции увеличится. В настоящий момент предложение превышает спрос, что, по мнению Данилова, может быть связано с нехваткой средств из-за экономического спада. Кроме того, он не исключил, что жители России слабо осведомлены о наличии такой возможности.

Между тем спрос на реабилитационные программы в российских здравницах с каждой неделей растет примерно на 15–20%, сообщили «Известия». Наиболее востребованы программы в санаториях Краснодарского края, Кавказских Минеральных Вод и других курортов страны, рассказали представители туроператора TUI.

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в декабре отметил, что оздоровительный отдых является одним из важнейших направлений туризма.