Российские регионы начали подготовку к пятой волне коронавируса

Российские регионы начали приостановку амбулаторного и стационарного приема плановых больных. Это происходит с целью не допустить перегрузки системы здравоохранения, сообщили «Известия».

По информации издания, подобные меры уже приняли в ряде субъектов, где отмечается рост числа заражений коронавирусом. В некоторых регионах из-за числа пациентов с COVID-19 приняли решение приостановить оказание плановой медицинской помощи — как амбулаторной, так и стационарной. На эту меру пошли в Карелии, Калининградской и Архангельской областях, Северной Осетии, Республике Марий Эл и Санкт-Петербурге.

В Москве приостановлена плановая госпитализация детей. Это связано с опасениями, что в больницах у них появится больше шансов заразиться штаммом «омикрон». Депздрав города назвал рост числа случаев заболеваемости детей коронавирусом «беспрецедентным» — за две недели число заболевших выросло в 14 раз (с двух тысяч в неделю до 28 тысяч), а госпитализаций — в 10 раз (до 120 детей в сутки).

Похожая картина в Санкт-Петербурге: там после новогодних праздников заболеваемость детей выросла в восемь раз, сообщил Роспотребнадзор.

Минздрав призвал всех, кто переносит вирус бессимптомно или в легкой форме, не выходить из дома. При этом вирусологи подчеркивают, что количество заражений продолжит расти — страна далека от пика пятой волны пандемии.