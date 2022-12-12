Здоровье 12 декабря 2022, 10:16 Российские поликлиники получили список стоп-слов при записи пациентов «Коммерсант»: Минздрав России выпустил методичку с недопустимыми словами врачей при записи Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области

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Медицинским работникам запретили употреблять некоторые слова и фразы во время дистанционной записи пациентов на прием. Минздрав России включил их в новые методические рекомендации, рассказал «Коммерсант».

Список стоп-слов для врачей, медсестер и администраторов составил ЦНИИ организации и информатизации здравоохранения. Больницам и поликлиникам предложили обновить информацию на своих сайтах и стендах, чтобы сэкономить время на консультациях, которые отнимают больше всего сил. В Минздраве России выяснили, что самыми затратными по времени и непродуктивными оказались звонки пациентов за консультацией, поэтому медикам стоит сосредоточиться на целевых обращениях.

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Работникам больниц, поликлиник и call-центров посоветовали написать специальные скрипты разговоров во время записи на прием. В них запретили использовать некоторые фразы и слова-провокаторы, например, обращение на «девушка», «молодой человек», а вместо этого называть имя или говорить «вы». «Ваша проблема» предложили заменить на «наш вопрос», не оправдываться тем, что другой специалист назвал неправильную дату или время, а извиниться и предложить помощь.

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Медикам также посоветовали не употреблять никакие уменьшительно-ласкательные слова, фразы, не имеющие смысла, любую оценку, пытаться уйти от ответственности, оскорбить кого-то или проявить безучастность. Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов объяснил, что таким образом чиновники решили сконцентрироваться на удовлетворенности пациентов, и первый контакт — запись по телефону — имеет для нее большое значение.