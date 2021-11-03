Российские пациенты предложили внести ожирение в список социально значимых заболеваний

Всероссийский союз пациентов (ВСП) выступил с идеей внести ожирение в список социально значимых заболеваний, который утвержден правительством. Лечение ожирения хотят сделать бесплатным. Об этом заявил газета «Ведомости» сопредседатель ВСП Юрий Жулев.

Союз пациентов предложил обогащать продукты минералами и витаминами, а также маркировать продукцию с повышенным содержанием сахара. По их мнению, нужно ограничивать продажи таких товаров в школах, а также запретит их рекламу. Журавлев отметил, что нужно установить акцизы на сладкие газированные напитки.

В данный момент в список социально значимых заболеваний входят болезни с высоким риском первичной инвалидности, сокращения продолжительности жизни заболевших и смертности. Речь идет, в частности, о сахарном диабете, гепатитах В и C, туберкулезе, психических расстройствах, передающихся половым путем инфекциях.

Член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный сказал, что включение ожирения в перечень социально значимых заболеваний даст возможность бесплатно проводить ряд операций. В частности, по уменьшению желудка.

ВСП намерен отправить в Минздрав РФ и правительство обращение и дорожную карту с рекомендациями. Представители министерства и кабмина пока не ответили на запрос издания.