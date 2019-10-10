Российские методы профилактики простуды признали бесполезными

Методы профилактики простуды, распространенные в России, малоэффективны или вовсе бесполезны. Об этом заявил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослым Депздрава Москвы Андрей Тяжельников.

Традиционно с осенней простудой в России борются несколькими методами. Люди бочками пьют горячий чай с малиной, носят марлевые повязки, закапывают в нос сок чеснока, начинают обливаться холодной водой. Все эти методы малоэффективны, а некоторые и вовсе не дают никакого результата, заметил Тяжельников. Слова специалиста привел ТАСС.

«Витамин С в составе малины распадается под действием высокой температуры в процессе варки. Поэтому малину как источник витаминов лучше употреблять в свежем или в сушеном виде», — заметил эксперт.

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По его словам, неэффективна и марлевая повязка как средство профилактики простуды. Повязку можно носить не более трех часов, после чего она становится бесполезной, а если уже началась простуда, то еще и вредной: мокроты остаются на маске, и пациент дышит собственным источником инфекции. Маску лучше надевать при посещении тех мест, где есть высокий риск заражения. Например, при походе в поликлинику.

Нет ощутимой пользы и от закапывания в нос чесночного сока. Чеснок как профилактическое средство хорош, если его употреблять в пищу: фитонциды, которыми богато растение, обладают противомикробными свойствами. А вот сок чеснока запросто может обжечь слизистую носа.

«Основа иммунитета — это интерфероны, особые белки, которые вырабатываются в крови человека в ответ на проникновение вируса», — объяснил врач. По его словам, следует помнить, что штаммы гриппа каждый год изменяются. Поэтому самое верное средство для профилактики болезни — ежегодная прививка.