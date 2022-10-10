Российские медики научились определять хроническую болезнь почек на ранней стадии | 360°

Здоровье 10 октября 2022, 05:07 Поделиться Telegram

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Viber Российские медики научились определять хроническую болезнь почек на ранней стадии Ученые ТМУ Минздрава РФ нашли способ определять хроническую болезнь почек на ранней стадии РИА «Новости»

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Ранняя диагностика хронической болезни почек (ХБП) возможна при совмещении позитронно-эмиссионной и компьютерной томографии (ПЭТ/КТ). Такое заявление сделали ученые Тюменского государственного медицинского университета Минздрава России, их исследование опубликовано в журнале «Урология».

ХБП может развиться после пиелонефрита, мочекаменной болезни, поликистоза и ряда других заболеваний.

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С помощью ПЭТ/КТ по мнению ученых можно выявить и другие заболевания почек на ранней стадии, когда нет изменений в анализах мочи. При исследовании ПЭТ/КТ видна молекулярно-клеточная жизнедеятельность тканей в режиме реального времени. Раньше таким способом пользовались в онкологической диагностике, отметили ученые.

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