Российские фармацевты занялись исследованиями по созданию лекарств от оспы обезьян

Фармацевтические компании в России уже ведут исследования, направленные на создание лекарств от оспы обезьян, чтобы быстро среагировать, если болезнь начнет представлять серьезную угрозу. Об этом РИА «Новости» рассказал председатель совета директоров ГК «Промомед» Петр Белый.

Он уточнил, что пока ничто не предвещает эпидемии или пандемии, речь идет об «ограниченном количестве случаев в ограниченном количестве стран».

«Но что мы уже теперь должны делать как индустрия, что мы просто обязаны делать — это быть готовыми к тому, что если вдруг это станет угрозой, чтобы у нас были подготовленные решения. И такие исследования, конечно, ведутся», — подчеркнул Белый.

Ученые работают с молекулами, которые могут быть эффективными не для разработки вакцины, а именно для лечения оспы обезьян у человека.

«Через какое-то непродолжительное время мы будем готовы сказать, что, если, не дай бог, это станет угрозой, мы будем в состоянии очень быстро создать новое лекарство для этого», — пообещал Петр Белый.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России нет поводов для иммунизации населения от оспы обезьян.