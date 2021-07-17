Российские эксперты назвали перспективы «суперантитела» против коронавируса туманными

Американские ученые считают, что выявленное ими «суперантитело» сможет бороться с разными вариантами коронавируса. Однако российские ученые уверены, что оно не станет безотказным лекарством.

«Эта статья важна с точки зрения иммунологии COVD-19, но практические перспективы туманны. <…> Не надо думать, что найдена волшебная таблетка. Это не так. Возможно, это маленькая сенсация в науке, но не в жизни», — передал РБК слова вирусолога, профессора МГУ, доктора биологических наук Алексея Аграновского.

Он также пояснил, что научить организм самостоятельно вырабатывать это антитело невозможно. Кроме того, пока неизвестно, как доставлять его в клетки человека.

Группа исследователей из США изучила 12 антител из крови людей, переболевших ковидом. Было выявлено одно — S2H97 — оно эффективно нейтрализовало частицы SARS-CoV-2. Антитело также способно защитить сразу от нескольких вирусов. Ученые предполагают, что, возможно, удастся создать лекарство для борьбы с нынешней и будущими пандемиями на основе него.