Российские биологи доказали эффективность «Мефлохина» при коронавирусе

По данным ученых, «доказано, что „Мефлохин“ полностью блокировал развитие цитопатического действия вируса SARS-CoV-2 (возбудитель COVID-19) в культуре клеток в концентрации 2 мкг/л».

Для исследований была «выбрана лабораторная модель животного, по восприимчивости к коронавирусу наиболее близкая к человеку».