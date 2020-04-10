Российские биологи доказали эффективность «Мефлохина» при коронавирусе
Препарат «Мефлохин» эффективен против коронавируса. Это доказали Специалисты Федерального Медико-Биологического агентства России совместно с коллегами из Министерства обороны. Об этом сообщило РИА ФАН.
По данным ученых, «доказано, что „Мефлохин“ полностью блокировал развитие цитопатического действия вируса SARS-CoV-2 (возбудитель COVID-19) в культуре клеток в концентрации 2 мкг/л».
Для исследований была «выбрана лабораторная модель животного, по восприимчивости к коронавирусу наиболее близкая к человеку».