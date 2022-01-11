Российские аптеки пожаловались на нехватку антидепрессанта «Золофт»

В российские аптеки прекратили поставлять антидепрессант «Золофт». Препарат не привозят с октября 2021 года. Аналоги с таким же действующим веществом — сертралином — в наличии есть.

Небольшое количество «Золофта» в продаже еще есть, рассказал ТАСС представитель ПАО «Аптечная сеть „36,6“». Оно управляет аптеками под брендами «36,6» и «Горздрав».

«„Золофт“ в наличии есть, но в небольшом количестве: поставок препарата не было с октября», — отметил собеседник агентства.

Не хватает в аптеках конкретного бренда — «Золофт», уточнила коммерческий директор сети «Ригла» Наталья Бурдина. Дефицита других препаратов с таким же действующим веществом нет. Производитель лекарства — американская фармацевтическая компания Viatirs — пообещал аптечной сети, что «Золофт» поступит на российские склады ориентировочно в середине марта.

По данным Росздравнадзора, с 1 января 2021 года по 10 января 2022-го в гражданский оборот поступило свыше 847 тысяч упаковок антидепрессанта в пяти лекарственных формах. В настоящее время в обороте на территории России находится 181,5 тысячи упаковок «Золофта».

За аналогичный период в гражданский оборот выпустили 1,4 миллиона упаковок лекарственных средств, действующим веществом которых является сертралин. Сейчас доступны более 633 тысячи упаковок таких препаратов. Ведомство не получало писем о прекращении поставок «Золофта», но в апреле 2021 года были сведения о задержках поставок.