Российская вакцина защитит от коронавируса как минимум на два года

«Время действия вакцины, ее защитные свойства будут продолжаться не в течение короткого срока, полгода-год, а минимум в течение двух лет», — отметил он.

Зарубежная критика медицинского препарата связана с конкуренцией, отметил Гинцбург.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что первые партии российской вакцины выпустят в течение двух недель. Вакцинация от коронавируса будет добровольной, в том числе и для врачей. Привитые граждане смогут следить за своим самочувствием в специальном приложении, которое пока что находится на стадии разработки.

Первыми вакцину получат медики и учителя. Гражданам она будет доступна с 1 января 2021 года. Препарат сделают бесплатным. При продаже за границу вакцина будет стоить как минимум 10 долларов за две дозы.

Минздрав выдал регистрационное удостоверение на вакцину для профилактики COVID-19 11 августа. Ее создали в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

Вакцина будет производиться на базе центра имени Гамалеи и компанией «Биннофарм». Выпуск ориентируют в первую очередь на внутренний рынок.