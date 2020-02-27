Российская медицина оказалась лидером по утечкам данных

Две трети (69%) медицинских организаций столкнулись с утечкой данных в прошлом году. В каждом втором случае эти факты скрываются, следует из результатов опроса специалистов по информационной безопасности, проведенного компанией SearchInform.

В анонимном исследовании участвовали более тысячи сотрудников подразделений, отвечающих за защиту от утечек данных, узнали «Известия». Помимо здравоохранения они представляют сферу IT, нефтегазовый сектор, ритейл, финансовые организации, промышленность, транспорт и другие отрасли. Почти 60% участников опроса — представители госсектора.

Специалисты, работающие в медицине, рассказали, что утечки происходят в большинстве случаев (64%) по вине сотрудников. Среди компаний, столкнувшихся с происшествиями в области информационной безопасности, 42% потеряли личную информацию.

В компании InfoWatch рассказали изданию, что каждая третья зарегистрированная утечка данных в медицине (35%) происходит через бумажные документы.