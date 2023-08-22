22 августа 2023, 12:38
«Российская газета»: специалисты заявили, что не стоит завтракать манной кашей и бутербродом с белым хлебом
Не стоит включать в завтрак манную или кукурузную каши и бутерброды с белым хлебом. Об этом сообщила «Российская газета», ссылаясь на специалистов Роспотребнадзора.
Рафинированные крупы лучше заменить цельнозерновыми, а вместо белого хлеба — взять черный или серый из муки грубого помола, написало utro.ru.
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Снизить количество сахара в рационе поможет отказ от десертов, привычных соков и газированных напитков. Лучше всего утолять жажду простой водой или несладкими морсами.
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