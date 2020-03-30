Российская биатлонистка Халиуллина заразилась коронавирусом

«Нам сказали, что тест у Анастасии дал положительный результат. Сейчас тренеры по резерву собирают полную информацию, в течение дня у нас будет полная картина. Сейчас и Настя, и ее мама Екатерина находятся в стационаре», — рассказал Драчев.

Он добавил, что, вероятно, болезнь, которая длилась у Анастасии три-четыре дня, прошла у спортсменки дома. У нее был кашель, насморк и температура.

«Сейчас уже остаточные явления. По сути, она выздоровела еще дома. Повторюсь, ждем окончательную информацию, в том числе от врачей», — добавил президент СБР.

По словам Драчева, он тоже сдал тест, несмотря на то, что чувствует себя хорошо, сообщил сайт «Утро.ру».

В субботу мать Анастасии Екатерина Халиуллина, которая является тренером спортсменки, рассказала, что 28 марта они с дочерью сдали первый тест на коронавирус и он оказался отрицательным. Владимир Драчев это подтвердил и отметил, что Анастасия и Екатерина Халиуллины находятся под наблюдением врачей и позже сдадут еще один тест.