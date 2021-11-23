Россиянки стали чаще обращаться к гинекологам. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на исследование онлайн-сервисе Сберздоровье.

В 2021 году количество онлайн-обращений к таким специалистам возросло в 5,6 раза по сравнению с 2020 годом. Причинами обращений чаще всего являются нарушение менструального цикла, синдром поликистозных яичников, подготовка и планирование беременности. Также причинами обращения может стать токсикоз и периодические боли во время беременности.

Начиная с весны многие женщин интересует вопрос вакцинации от коронавируса во время беременности и кормления.