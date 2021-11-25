Россиянкам рассказали, с помощью какого фрукта можно похудеть

Многие люди в попытках похудеть садятся на диеты. Однако избавиться от лишнего веса можно также с помощью ананаса. Таким мнением поделилась нутрициолог Ирина Степная. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Рекомендую женщинам и девушкам, желающим похудеть, смело добавлять в рацион ананас, но не более 150 граммов в день», — рассказала эксперт.

Похудению способствует обилие витаминов и микроэлементов, которые содержатся в составе ананаса. Он богат витаминами группы В, С, А. При этом в нем содержатся такие микроэлементы, как железо, магний и кальций.

Этот фрукт лучше всего употреблять вместе с молочными продуктами. Такие продукты могут стать отличным диетическим ужином. Однако от употребления ананаса лучше всего воздержаться при наличии гастрита или язвы, передал "ФедералПресс".

Ранее тренер-диетолог Павел Терехов рассказал, с помощью какого продукта можно избавиться от шлаков. По его словам, подобными свойствами обладает укроп.