Здоровье 28 ноября 2022, 13:49 Россиянкам рассказали о пользе миндаля и кешью Грецкие орехи, миндаль и кешью защитят женский организм от плохого холестерина

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Полезные свойства орехов очень полезны для женского организма и способствуют избавлению от лишнего веса. Об этом сообщили РИА ФАН со ссылкой на сайт Sayidaty.

По мнению диетологов, в орехах содержится большое количества магния и селена для благоприятной работы организма женщин. Кроме того, эти продукты очень полезны при диабете второго типа - орехи могут контролировать уровень сахара в крови.

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Также кешью и миндаль снижают риски возникновения сердечно-сосудистых заболеваний у женщин.

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