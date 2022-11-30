Здоровье 30 ноября 2022, 12:29 Россиянкам рассказали, какие витамины лучше всего поддержат женский организм Врач Меланя Маилян: витамин D является незаменимым для здоровья женщин

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Современная жизнь со своим быстрым ритмом и постоянными стрессами ослабляет женский организм. Восстановить и поддержать важнейшие его функции помогут некоторые витамины, о которых врач Меланя Маилян рассказала в беседе с «Мослентой».

По словам врача, незаменимым помощником в женской аптечке станет витамин D, который является максимально универсальной добавкой и прекрасно влияет на работу сердечно-сосудистой системы.

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По данным Nation News, сохранить молодость кожи и придать ей естественности помогут витамины C и В.

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