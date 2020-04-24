Россиянка умерла от коронавируса в Казахстане
64-летняя гражданка России умерла в Нур-Султане от заражения коронавирусной инфекцией. Сайт NEWS.ru сообщил, что у пенсионерки были сопутствующие заболевания.
Женщина страдала от сахарного диабета и хронической обструктивной болезни легких. В казахстанскую больницу она поступила 15 апреля. Ее подключили к аппарату ИВЛ. На протяжении всего лечения пациентка находилась в крайне тяжелом состоянии.
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