Россиянка умерла от коронавируса в Казахстане

Женщина страдала от сахарного диабета и хронической обструктивной болезни легких. В казахстанскую больницу она поступила 15 апреля. Ее подключили к аппарату ИВЛ. На протяжении всего лечения пациентка находилась в крайне тяжелом состоянии.

Медики диагностировали у россиянки двустороннюю полисегментарную пневмонию