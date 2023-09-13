13 сентября 2023, 15:53
Россиянка приняла беременность за миому матки
Ростовские врачи приняли роды у пациентки, не знавшей о беременности
Врачи городской больницы № 8 Ростова-на-Дону приняли роды у пациентки, которая даже не догадывалась о беременности. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минздрава.
В ведомстве заявили, что женщину доставили в лечебное учреждение с жалобами на острые боли в животе. Сама пациентка заявила, что по всем признакам у нее началась миома матки и асцит.
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После предварительного осмотра врачи сообщили женщине, что причины ее состояния связаны не с заболеваниями, а с началом родов. Спустя час пациентка родила ребенка весом 3,5 килограмма.
Утром пациентку и младенца перевели в родильное отделение другой больницы. В министерстве подчеркнули, что мама и ребенок чувствуют себя хорошо.
В начале апреля подобный случай произошел с жительницей Подмосковья. О своей беременности она узнала на 36-й неделе. Как сообщили врачи Московского областного центра охраны материнства и детства, пациентке много лет назад поставили диагноз бесплодие и выявили дисплазию шейки матки. Все это время женщина проходила лечение, но не посещала гинеколога.
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