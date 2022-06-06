Россиянка потратила 700 тысяч рублей на лечение здоровых зубов
Жительница центральной России потратила 700 тысяч рублей на лечение здоровых зубов. Такой информацией поделился глава Лиги защитников пациентов Александр Саверский, сообщила «Общественная служба новостей».
«Стоматологи обточили и пролечили мне 17 здоровых зубов, заявив, что они „больны“ пульпитом. А я потратила 700 тысяч рублей. А еще теперь у меня изменен прикус, все очень сильно болит, после этого „лечения“ пришлось снимать коронки», — рассказала пострадавшая.
Эксперт Саверский заявил, что подобные случаи довольно часто встречаются в его практике. Он заявил, что как правило большинство потребителей обращаются именно с жалобами на стоматологические клиники. Проблема заключается в том, что услуги таких медицинских заведений как правило платные. Из-за чего многие врачи стараются вытянуть с пациентов как можно больше средств.