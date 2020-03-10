Россиянка пообщалась с больным коронавирусом, сбежала от врачей и забаррикадировалась

В Миасс из Италии вернулась местная жительница. Женщина общалась с больным коронавирусом и теперь не открывает двери врачам и полицейским. Ее хотят принудительно отправить в больницу.

Россиянку предупредили о необходимости быть под наблюдением врачей две недели сразу же после ее возвращения на родину — прямо в аэропорту. Об этом сайту Ura.Ru рассказали в пресс-службе Минздрава Челябинской области.

«Есть данные, что она контактировала с носителем коронавируса. К ней приходят терапевты и полиция, но она никому не открывает двери», — отметили в ведомстве.

Полицейские и сотрудники регионального Роспотребнадзора обратились в суд с иском о принудительной госпитализации женщины. В Миасском городском суде приняли решение в пользу истцов, но местная жительница на связь с медиками не выходит.

В Минздраве добавили, что на Южном Урале пока не зафиксировали случаев заражения коронавирусом.

Вспышка неизвестной пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, произошла в Китае в конце 2019 года. Заболевание распространилось на другие страны. Сложная ситуация сложилась в Иране, Южной Корее и Италии. Рим закрыл границы государства на карантин, а многие авиакомпании отказались летать туда.

Из-за коронавируса ЦБ дал временные послабления российским банкам. Они в свою очередь помогут туроператорам и перевозчикам, которые понесли финансовые потери из-за COVID-19.