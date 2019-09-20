Россиянину удалили «агрессивную» опухоль, весом 20 кг

В Москву пациент приехал из Самарской области. Там врачи не сумели поставить ему диагноз, и мужчина самостоятельно обратился в поликлинику Центра Герцена.

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Столичные медики провели срочное обследование, в результате которого установили, что у пациента одна из разновидностей редкой липосаркомы. При таком диагнозе злокачественная опухоль ведет себя агрессивно и быстро растет.

Новообразования занимали почти весь живот мужчины и сдавливали ему внутренние органы. Операция длилась три часа. Врачам пришлось извлекать новообразования по частям. Все прилегающие органы удалось сохранить. Кроме того, хирурги также удалили тромб инфраренального сегмента нижней полой вены.

Мужчина был выписан из больницы на девятый день после проведенной ему операции.