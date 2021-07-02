Россиянин заплатил за поддельную вакцинацию и угодил в больницу с COVID-19

Житель Саратовской области попал в больницу с коронавирусом, имея сертификат о вакцинации. Он признался, что на самом деле не делал прививку, рассказал министр здравоохранения региона Олег Костин.

По его словам, поддельные сертификаты «буквально за какое-то мизерное вознаграждение» выдавал местный фельдшер.

«При расследовании компетентными органами была обнаружена вакцина, хранящаяся в холодильнике, которая уже не может быть применена», — сообщил глава областного Минздрава в Instagram.

«Человек заболел. Скольких он еще заразил? Кто ответит за это?» — негодовал министр.

Тем, кто не хочет вакцинироваться, Костин пообещал дать медицинский отвод.

«Приходите ко мне, дадим вам отвод по вашим характеристикам. „Я не хочу“ — мы так и напишем», — заявил он.

Обращаясь к медработникам, продающим липовые сертификаты, чиновник отметил, что «нельзя надевать халаты, если вы идете таким путем».

Ранее сегодня губернатор Саратовской области Валерий Радаев сообщил, что фельдшер одного из медучреждений продавала сертификаты о вакцинации от СОVID-19 и пригрозил уголовной ответственностью за такие действия.