Россиянин сделал прививку от ковида в 104 года

Самым пожилым москвичом, который привился от коронавируса, стал 104-летний житель российской столицы. Об этом заявил главный внештатный специалист московского депздрава по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников.

Он отметил, что всего в Москве прививку от коронавируса получили более 700 тысяч жителей, из которых половина — это люди старше 60 лет.

«Самому возрастному вакцинированному от коронавируса москвичу 104 года», — привел слова Тяжельникова ТАСС.

Эксперт напомнил, что пожилых москвичей вакцинируют в приоритетном порядке, так как они относятся к самой большой группе риска и тяжелее всего переносят заболевание. Кроме них, приоритет для получения препарата имеют люди с хроническими заболеваниями. Им чаще всего приходится оставаться дома в изоляции, чтобы снизить риски заражения.

«По сути, вакцинация — это единственный способ защитить пожилых пациентов. <…> Мы должны процессы вакцинации активизировать как никогда», — отметил Тяжельников.

Он напомнил, что прививку от коронавируса можно сделать в том случае, если у человека нет обострения хронического заболевания, нет признаков ОРВИ и в последние 30 дней он не проходил процедуры другой вакцинации.

По данным оперативного штаба, Москва остается лидером по количеству новых случаев заражения коронавирусом. За минувшие сутки в городе выявили 1353 новых случая. Общее количество случаев заражения с начала пандемии составило 1 001 747. Выздоровели с начала распространения инфекции 921 424 человека, умерли 15 815.