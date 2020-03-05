    05 марта 2020, 10:17

    Россиянин с коронавирусом рассказал об условиях в ОАЭ

    Анастасия Кременчугская

    Дмитрий Филиппович, механик российской гоночной команды, сдал тест на коронавирус и узнал, что заражен. В беседе с «Газетой.ru» он рассказал о пребывании в больнице ОАЭ.

    На данный момент россиянина держат на отдельном этаже.

    «В больнице у меня условия хорошие: отдельная палата, большой туалет, кровать удобная, прибор стоит — давление можно померить, еду носят — все нормально. Из палаты я, конечно, никуда не выхожу. Это инфекционное отделение», — поделился Филиппович.