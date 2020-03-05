Россиянин с коронавирусом рассказал об условиях в ОАЭ

На данный момент россиянина держат на отдельном этаже.

«В больнице у меня условия хорошие: отдельная палата, большой туалет, кровать удобная, прибор стоит — давление можно померить, еду носят — все нормально. Из палаты я, конечно, никуда не выхожу. Это инфекционное отделение», — поделился Филиппович.