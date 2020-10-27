Россиянин рассказал об оставшемся после COVID-19 симптоме

«Я заболел COVID-19 28 сентября и до сих пор остаюсь на самоизоляции. С раннего утра со мной было что-то не так. Но не придал этому особого значения, поскольку каждое утро для меня — борьба с собственным организмом и желанием продолжить спать», — вспомнил мужчина.

Далее состояние лишь ухудшалось. Температура тела поднялась до 38,3 градуса. Появилась боль в суставах и мигрени. Жаропонижающее помогало плохо. На третий день болезни пропали обоняние и вкус. После этого Хоруженко вызвал врача.

В настоящий момент болезнь прошла. Основные тяжелые симптомы ушли примерно за пять дней. При этом мужчина все еще не чувствует запахов. Он старается не унывать и видит в этом плюс — теперь не приходится терпеть неприятный запах от кота.