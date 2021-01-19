Россияне жалуются на необычные последствия коронавируса

Переболевшие россияне столкнулись с необычными последствиями коронавируса. У многих на протяжении нескольких месяцев после COVID-19 болит спина и кружится голова.

Многие жалуются на постоянной боли в спине: у кого-то в пояснице, у кого-то под лопаткой. Своими проблемами они делятся в закрытой группе в Facebook «Нетипичный коронавирус (пост ковид)».

«У меня сильно болела поясница с одной стороны, болели ребра и спина, сильная слабость», — пишет одна из участниц сообщества.

Другая участница сообщила, что переболела COVID-19 в октябре 2020 года, но боль в спине чувствует до сих пор. Ей сделали МРТ головного мозга и позвоночника, но установить причину так и не удалось.

Многие участники группы жалуются на постоянное головокружение после перенесенного вируса. У многих неприятные ощущения сохраняются на протяжении семи месяцев. Врачи не могут установить причину головокружения, многие считают, что это из-за депрессии, которая также часто встречается среди переболевших COVID-19.

Одна из переболевших рассказала, что столкнулась с непереносимостью алкоголя. После употребления спиртных напитков у нее сильно бьется сердце и возникает предобморочное состояние. Врачи сказали девушке, что это обострение невроза.