Россияне заразились коронавирусом во время поминок

Более 10 человек заразились коронавирусом в одном из сел Ардатовского района Мордовии. Они подцепили вирус во время поминок.

Об этом сообщил региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом в своем Telegram-канале. По его информации: в Мордовии за последние сутки зафиксировали 34 подтвержденных случая заражения коронавирусом. Больше всех жителей заболелоCOVID-19 во время участия в похоронах и поминках. В результате диагноз подтвердили уже более чем у 10 человек, анализы еще нескольких проверяются.

Вероятно, источником массового инфицирования был один из участников этого мероприятия, приехавший на похороны из Москвы и не подозревавший о наличии у себя заболевания Оперштаб Мордовии.

По данным на 21 апреля, случаи заражения зафиксировали во всех муниципалитетах Мордовии. Всего коронавирус обнаружили у 327 человек. Из них 10 пациентов выздоровели, еще один скончался.

По последней информации, в России зафиксировали 52 763 случая заражения новым типом коронавирусной инфекции. За последние сутки количество зараженных выросло на 5642 человека. За все время распространения пандемии по стране, 456 пациентов с подтвержденным диагнозом умерли, еще 3873 поправились. Больше всего зараженных находится в Москве — там вывили 29 433 случая заболевания COVID-19, из них 3083 за последние сутки. Оперштаб Москвы сообщил, что более 85% новых пациентов младше 65 лет. Власти Москвы заявили, что не будут смягчать ограничения как минимум до конца апреля, потому что число пациентов продолжает расти.