Россияне стали реже заражаться клещевым энцефалитом

Главный научный сотрудник в лаборатории природно-очаговых инфекций Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Платонов рассказал порталу Pravda.Ru, что за последние 20 лет в России в три раза реже стали заражаться клещевым энцефалитом.

Платонов напомнил, что в 1995 году был последний пик заболеваемости. Затем статистика пошла вниз. По мнению специалистов, это связано с потеплением климата. Тем не менее эксперт посоветовал прививаться от клещевого энцефалита. В особенности, это касается жителей Сибири и Томской области.

«Там инфицированных членистоногих больше и случаев заражения тоже. Причина — подходящий для клеща климат. Для жителей других регионов вакцинация от клещевого энцефалита также важна», — подчеркнул Платонов.

Австралийские ученые выявили у пчел способность клонировать себя. Оказалось, что капские медоносные пчелы способны создавать практически идентичных клонов рабочих самок. Из-за этого пчелам не нужно искать партнеров для потомства. Первоначальный геном сохранится у следующих поколений.