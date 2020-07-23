Россияне стали реже покупать маски
Россияне стали меньше покупать защитных медицинских масок. На второй неделе июля их приобрели в 2,5 раза меньше, чем в мае.Как сообщила газета «Известия«, с 6 по 12 июля аптеки продали около 3,8 миллиона упаковок масок. Это почти в 2,5 раза меньше, чем в начале мая.
Со 18 мая спрос на маски начал падать. До начала июля показатели колебались около 4,2–4,8 млн упаковок масок в неделю.
По словам экспертов, россияне устали от вынужденных ограничений, введенных из-за эпидемии коронавирусной инфекции. Поэтому жители постепенно перестают придерживаться санитарных норм.
Во многих регионах страны, несмотря на снятие ограничений, остается требование носить защитную маску и перчатки в общественных местах.
При этом ситуация с коронавирусом в стране продолжает оставаться напряженной. Только за минувшие сутки специалисты выявили 5848 новых случаев. Специалисты неоднократно говорили, что ношение маски должно стать обязательным в общественных местах и при поездках на транспорте.