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    23 июля 2020, 23:57

    Россияне стали реже покупать маски

    Арина Гудилова

    Россияне стали меньше покупать защитных медицинских масок. На второй неделе июля их приобрели в 2,5 раза меньше, чем в мае.Как сообщила газета «Известия«, с 6 по 12 июля аптеки продали около 3,8 миллиона упаковок масок. Это почти в 2,5 раза меньше, чем в начале мая.
    Россияне стали реже покупать маски

    Со 18 мая спрос на маски начал падать. До начала июля показатели колебались около 4,2–4,8 млн упаковок масок в неделю.

    По словам экспертов, россияне устали от вынужденных ограничений, введенных из-за эпидемии коронавирусной инфекции. Поэтому жители постепенно перестают придерживаться санитарных норм.

    Во многих регионах страны, несмотря на снятие ограничений, остается требование носить защитную маску и перчатки в общественных местах.

    При этом ситуация с коронавирусом в стране продолжает оставаться напряженной. Только за минувшие сутки специалисты выявили 5848 новых случаев. Специалисты неоднократно говорили, что ношение маски должно стать обязательным в общественных местах и при поездках на транспорте.

    Новости SMI.FM