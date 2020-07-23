Россияне стали реже покупать маски

Со 18 мая спрос на маски начал падать. До начала июля показатели колебались около 4,2–4,8 млн упаковок масок в неделю.

По словам экспертов, россияне устали от вынужденных ограничений, введенных из-за эпидемии коронавирусной инфекции. Поэтому жители постепенно перестают придерживаться санитарных норм.

Во многих регионах страны, несмотря на снятие ограничений, остается требование носить защитную маску и перчатки в общественных местах.

При этом ситуация с коронавирусом в стране продолжает оставаться напряженной. Только за минувшие сутки специалисты выявили 5848 новых случаев. Специалисты неоднократно говорили, что ношение маски должно стать обязательным в общественных местах и при поездках на транспорте.